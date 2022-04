Fabienne ROLLET

Bonjour,



J'ai mis en oeuvre des connaissances acquises et développé une expérience professionnelle plurielle et évolutive dans des missions variées au sein de différentes sociétés reconnues pour leur capacité à fédérer des profils de collaborateurs très divers au sein de leurs équipes.



Celles-ci m'ont permis de développer des compétences en gestion de projets de communication et marketing, commerciaux, évènementiels, environnementaux, en maîtrise d'oeuvre et architecture d'intérieur (rénovation, réhabilitation, assistance technique et sécuritaire).



La communication est un domaine que j’affectionne tout particulièrement car il m’a permis de faire appel à des capacités de réflexion, d’analyse, d’un grand sens de l’écoute et de créativité.



L’enjeu de la coordination de ces différents projets suscite mon intérêt pour plusieurs raisons. Tout d’abord mon goût pour l’échange et le dialogue me permet de concilier les individus composant une équipe de travail. Ensuite, mon habitude de gestion de dossiers événementiels me permet d’organiser et de planifier les tâches relevant de chacun des membres d’un collectif. Enfin, mon goût pour les relations humaines est un réel atout dans les contacts avec les clients et les collaborateurs, crucial pour mon domaine d'activité.



Je suis à l'écoute du marché de l'emploi surtout dans mon secteur d'activité alors n'hésitez pas à me contacter !



