Fabienne ROUSSEAU

Secrétaire médicale depuis 16 ans dans le domaine médical.

Je suis organisée, rigoureuse. Je respecte le secret professionnel.

Mes compétences sont les suivantes :

- l'accueil physique et téléphonique des patients,

- la saisie sur logiciel approprié des dossiers des patients,

- la réception des prélèvements apportés par les infirmières,

- le suivi administratif (tiers payants, feuilles sécurisées électroniques)

- la mise en relation avec société de recouvrement (pour les impayés)

- la rédaction de fiches de non conformités dans le domaine de qualité,

- maîtrise informatique (Word excel)



Je recherche actuellement un nouvel emploi afin de diversifier mes compétences professionnelles et avoir un nouveau challenge.

Je suis prêtre à accepter un poste dans tout autre domaine.



Mes compétences :

Rigueur

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

Dactylographie