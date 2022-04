Fabienne ROUTISSEAU PREUSS

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PROFESSIONNELS

ASSISTANCE A LA RECHERCHE D'EMPLOI

MENTORING DE RESEAU

GESTION DE PROJETS (environnement international)

RECRUTEMENT

ELABORATION ET OPTIMISATION DE PLAN DE FORMATION

INGENIERIE ET ANIMATION DE FORMATIONS INNOVANTES





PARCOURS



Depuis Juin 2011: Accompagnement de Carrières des Centraliens de Lyon et depuis 2005

Conseil Indépendant en Ressources Humaines

CONSEIL,FORMATION, GESTION DE PROJETS (RH et développement),



2002 - 2004 Bouygues Immobilier Rhône-Alpes

Direction d’un centre de profit



1998 - 2002 Bouygues Immobilier Paris – Adjoint au DRH



• Développement des ressources humaines

• Recrutement

• Formation (création de l'Université Bouygues Immobilier)



1989 - 1998 France Construction, Paris et Berlin



• Direction de programmes immobiliers

• Management d’équipes



DOMAINES D’EXPERTISES



Début d’activité professionnelle dans la direction de projets immobiliers (bureaux et logements) à Paris et Berlin, puis management d’équipes et responsabilité d’un centre de profit (23M€,15 personnes).



A l’occasion d’une fusion, animation d’équipes projets pour harmoniser les méthodes et procédures, notamment dans les ressources humaines.



Adjoint au DRH d’un groupe de 800 personnes, en charge du développement des ressources humaines, du recrutement et de la formation - et de la gestion des ressources humaines (200 personnes à Paris et dans les filiales européennes).



Création d’une structure indépendante de Conseil en Ressources Humaines (conseils et formations en management, gestion de projets, efficacité collective)



J'interviens également dans différents établissements d'enseignement supérieur sur la thématique du projet professionnel, de l'emploi, du management et de la communication.



Je suis particulièrement intéressée par tout ce qui concerne l'employabilité des personnes, l'accompagnement vers la résolution des questionnements et des problématiques professionnelles individuelles.



Professionnalisme, exigence et bienveillance caractérisent ma pratique professionnelle !



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de projets

Enseignement

Enseignement supérieur

Formation

formation management

Gestion de projets

Management

Resssources humaines