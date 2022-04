Fabienne SCOMA

J'ai à mes actifs 11 ans d'expérience au sein de la fonction publique de 1981 à 1992 ; c'est dès 1991 que j'ai souhaité accéder à une carrière dans l'informatique et notamment dans la formation. Certainement pour le contact humain et l'organisation.

Mon parcours professionnel au sein de sociétés informatiques, dont 3 ans auprès de SFEIR Holding, SSII. Société m'a donné l'opportunité de manager une équipe technique et administrative.

Cet univers IT software m’a permis de m'accomplir dans des fonctions techniques et d’approfondir des domaines tels que le marketing et le commerce.

Aujourd'hui disponible, je souhaite apporter mon savoir-faire généraliste, mon expérience et pugnacité à une structure dans le domaine de l'informatique. La maîtrise d'ouvrage est notamment l'une des actions professionnelles qui me passionne au tant que le marketing et les actions commerciales, le domaine de la gestion comptable ou le contrôle de gestion.

D’autres challenges et novations, dans d’autres domaines, sont des éléments moteurs que je souhaite relever au sein de nouvelles équipes. Adaptabilité et persévérance sont les deux actions qui me définissent le mieux, sans prétention, mais avec respect.





Mes compétences :

Plongée

Formation

Comptabilité

Voyages

Juriste

Informatique

Marketing

Communication

Ressources humaines

Sage Accounting Software

Microsoft Windows

Customer Relationship Management

Audit

Apple Mac

budgets

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Linux

IBM OS/2

Hyperfile

Enterprise Resource Planning

RECRUTEMENT PAR APPROCHE DIRECTE