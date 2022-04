Fabienne SIGOGNE CAILLEAUD

Depuis janvier 2014 j'exerce la fonction d'Expert référent en Ressources Humaines à l'URSSAF CENTRE, et apporte ma contribution à l'optimisation et au développement des pratiques de gestion par la conduite de projets et l'accompagnement des personnels.

J'assurais antérieurement la fonction de Manager de l'Administration Générale à l'URSSAF Touraine et supervisais les domaines suivants : Ressources Humaines, Communication interne,,Services Généraux, Achats-Budget, Sécurité et Centre Paie Régional.

J'encadrais une équipe de 3 cadres et 6 assistants



Mon domaine de prédilection est la Gestion des ressources Humaines.

Je suis actuellement la formation de Responsable des Ressources Humaines au CESI-NANTERRE



Mes compétences :

Accompagnement RH

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Recrutement

Communication interne

Formation professionnelle

Management

Conduite de projet