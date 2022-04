Céline BÉDOYAN-LAVRARD

Chargée de communication, diplômée en journalisme et ancienne journaliste professionnelle, mon domaine de prédilection est l'écriture.



Grâce à des formations professionnelles, j'ai également découvert les atouts de la créativité et les méthodes d'animation de réunions créatives.



Chargée de cours pendant 6 ans à l'IUT de Tours, j'aime construire et animer des modules de formation (relations presse mode d'emploi, savoir s'exprimer en public, la conduite de réunions créatives...).



Depuis janvier 2012, j'accompagne les collaborateurs des Urssaf de la région Centre dans la préparation de leurs entretiens de recrutement. Je leur propose des séances de coaching.



Spécialités : rédaction, rewriting, conseils en communication, animation de réunions créatives, formation, coaching.



Mes compétences :

Communication interne

Créativité formation

Rédaction

Expression écrite

Expression orale

Coaching

Formation

Accompagnement

Communication

Ecriture

Créativité