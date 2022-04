Fabienne SIMON

J'accompagne les entreprises dans la mise en cohérence responsable de leur organisation : de la vision au plan d'action.



Ayant travaillé dans des organisations très diverses: de la start-up à la multinationale, et dans différents secteurs d’activité industrielle, j’ai pu observer et analyser différents types d’organisation me permettant ainsi de m’adapter facilement dans des contextes professionnels variés.

Grace à de nombreux contacts internationaux et notamment des périodes de vie en France, aux Etats-Unis, au Canada et à Singapour, je me sens parfaitement à l’aise en milieu multiculturel.

J’apprécie tout particulièrement l’éthique et l’esprit d’entreprendre dans les relations professionnelles.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Chef de projet

Continuous improvement

Corporate Social Responsibility

Développement durable

Environment

Environnement

Indicateurs de performances

KPI

Management

Management projet

Microsoft Project

Microsoft Project Management

ONG

Organisation

Performance

Planification

Planification stratégique

Process

Program management

Qualité

Quality

Responsabilité sociale d'entreprise

RSE

Safety

Sécurité

Social responsibility