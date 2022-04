Fabienne SIMON

OSAGAN accompagne les entreprises dans le développement de leur performance sociale et économique



OSAGAN propose un accompagnement sur mesure et innovant autour de 3 axes :

- La marque et l'offre employeur

- Le management socialement responsable

- L'engagement social et sociétal



OSAGAN est à l'écoute des enjeux des dirigeants et propose une expertise et un savoir-faire en matière RH, Marketing - Communication et Management



www.osagan.fr



Mes compétences :

Communication

Marketing RH

Marque employeur

Stratégie RH

Talent management

Qualité de vie au travail

Conduite du changement

DéveloppementRH

Performance & Compétences