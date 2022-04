Fabienne SKLENARD

A l’aise, aussi bien dans l’assistanat d’une équipe que d’un directeur, j’ai à cœur d’être disponible, polyvalente et efficace afin de permettre à mes responsables de se concentrer sur les aspects essentiels et techniques propres à leurs fonctions.

Ma maîtrise des outils bureautiques, de l’anglais ainsi que ma pro-activité, mon sens des priorités, mon enthousiasme et mon bon sens font de moi une assistante impliquée et rigoureuse.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Microsoft Outlook

Internet