Fabienne SOUZA

Educatrice diplômée depuis plus de dix ans auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes souffrant d’autisme et autres troubles envahissants du développement, j’ai acquis une solide expérience qui me permet d’œuvrer pour que la personne s’épanouisse et ait une place à part entière dans son environnement.

Beaucoup de personnes sont confrontées au manque de place dans les institutions. Par ailleurs, on connaît l’importance d’une prise en charge précoce ainsi qu’un nécessaire relais pour les familles. J’ai donc à cœur de pouvoir apporter mon aide en intervenant à domicile auprès de personnes de tout âge.

J’ai souvent regretté dans mes expériences en institution de ne pas pouvoir accorder plus de temps à chaque résident car c’est bien dans l’accompagnement en individuel que la personne progresse le mieux. Je m'intéresse à la méthode ABA et suis en train de me former.

Récemment de retour dans ma région natale, je cherche des familles intéressées, j’interviens sur le canton de Pouzauges , les Herbiers, Cholet, Nantes

Statut : service à la personne, paiement par CESU.

Mail : f.souza@outlook.fr





Mes compétences :

Créativité ( pratique d'activités variées)

Empathie

Disponibilité

M'adapter à des publics diversifiés

Sens pédagogique