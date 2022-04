Agathe GALL

Animatrice d'ateliers spécialisés, je m'adresse à un public de personnes déficientes (enfants et adultes handicapés, autiste, adultes vieillissant...)

Je propose des activités adaptées aux différents handicaps rencontrés, dans des domaines artistiques variés ( activités manuelles, menuiserie, bricolage, théâtre, contes, clown, expression corporelles, esthétique...)Formée à l'autisme et a différentes prise en charge spécialisées, je possède une grande expérience du public visé. Je peux intervenir auprès des familles, des associations, des institutions spécialisées, et proposer des ateliers adaptés a vos projets. Travaux de groupe ou individuel, projet événementiel ou annuel.



Mes compétences :

Adaptabilité

Créativité

Gestion de projet

snozoelen