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Guillaume DELPLANQUE

VILLIERS SUR MARNE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Villiers-sur-Marne

En résumé

Mes compétences :
Prescriptions
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Adobe Photoshop

Entreprises

  • Delicaciz - DIrecteur Commercial

    2016 - maintenant

  • MAJOR ISD - DIRECTEUR REGIONAL IDF/NORD

    2014 - 2015 * MANAGEMENT ET ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 5 RESPONSABLES SECTEUR.

  • MULTI-MARQUES POUR MAJOR ISD - RESPONSABLE SECTEUR MOITIE NORD

    2010 - 2014 RESPONSABLE SECTEUR MOITIé NORD FRANCE
    * GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE 1000 CLIENTS (CHR, CASH'N CARRY ET GD) ;
    * DéVELOPPEMENT DU MARCHé (DE SON ARRIVé EN FRANCE à AUJOURD'HUI) ET IMPLANTATIONS DE NOUVEAUX PRODUITS. ;
    * RECRUTEMENT ET FORMATION DE NOUVEAUX COMMERCIAUX

  • arthur metz - Commercial

    2006 - 2010

  • CPM budget MOëT HENNESSY DIAGEO FRANCE - PROMOTEUR DE MARQUE

    2005 - 2006 * GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE 200 CLIENTS : VISITES RéGULIèRES POUR IMPLANTATION DE SOIRéES, OFFRES PROMOTIONNELLES, RENOUVELLEMENT DES PLV. OPTIMISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT (20/80), GESTION DES 5 P (PRIX, PRéSENCE, PLACE, PROMOTION, PRESCRIPTION)

  • LE BAG NOZ - CHEF BARMAN & MANAGER

    2004 - 2005 * MANAGER D'UNE éQUIPE DE 10 PERSONNES (BARMAN ET SERVEURS), APPROVISIONNEMENT DU BAR, GESTION DES ENCAISSEMENT ET COMPTES DE CAISSE, PLANNINGS)

  • L'ANVERT DU DECOR - CHEF DE RANG

    2002 - 2004 : * PRISE DES COMMANDES, RéPARTITION DES COMMANDES AUX COMMIS, ENCAISSEMENT, GESTION DE LA SATISFACTION CLIENTèLE.

Formations

Réseau