Guillaume DELPLANQUE

Mes compétences :
Prescriptions
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Adobe Photoshop
Entreprises
Delicaciz
- DIrecteur Commercial
2016 - maintenant
MAJOR ISD
- DIRECTEUR REGIONAL IDF/NORD
2014 - 2015* MANAGEMENT ET ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 5 RESPONSABLES SECTEUR.
MULTI-MARQUES POUR MAJOR ISD
- RESPONSABLE SECTEUR MOITIE NORD
2010 - 2014RESPONSABLE SECTEUR MOITIé NORD FRANCE
* GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE 1000 CLIENTS (CHR, CASH'N CARRY ET GD) ;
* DéVELOPPEMENT DU MARCHé (DE SON ARRIVé EN FRANCE à AUJOURD'HUI) ET IMPLANTATIONS DE NOUVEAUX PRODUITS. ;
* RECRUTEMENT ET FORMATION DE NOUVEAUX COMMERCIAUX
arthur metz
- Commercial
2006 - 2010
CPM budget MOëT HENNESSY DIAGEO FRANCE
- PROMOTEUR DE MARQUE
2005 - 2006* GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE 200 CLIENTS : VISITES RéGULIèRES POUR IMPLANTATION DE SOIRéES, OFFRES PROMOTIONNELLES, RENOUVELLEMENT DES PLV. OPTIMISATION DU PORTEFEUILLE CLIENT (20/80), GESTION DES 5 P (PRIX, PRéSENCE, PLACE, PROMOTION, PRESCRIPTION)
LE BAG NOZ
- CHEF BARMAN & MANAGER
2004 - 2005* MANAGER D'UNE éQUIPE DE 10 PERSONNES (BARMAN ET SERVEURS), APPROVISIONNEMENT DU BAR, GESTION DES ENCAISSEMENT ET COMPTES DE CAISSE, PLANNINGS)
L'ANVERT DU DECOR
- CHEF DE RANG
2002 - 2004: * PRISE DES COMMANDES, RéPARTITION DES COMMANDES AUX COMMIS, ENCAISSEMENT, GESTION DE LA SATISFACTION CLIENTèLE.