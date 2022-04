Fabienne STRABACH

Finissant mon CDD comme responsable de secteur Alsace Lorraine pour une PME qui intervient en PGC; j'ai auparavant, occupé durant 11 ans, le même type de poste pour une PME laitière. C'est là que j'ai approfondir mes connaissances théoriques et pratiques grâce à la confiance qu'on m'a accordé.Je travaillais essentiellement avec la GMS mais aussi en étroite collaboration avec les centrales d'achats.J'ai pu participer activement à l'élaboration de nouveaux projets marketing (emballage,mix produit, actions com. terrain) mais aussi à plusieurs sessions de formation. Cela m'a permis en outre,d'intégrer de futurs collaborateurs;J'ai vécu une très belle expérience et je dois beaucoup à mes premiers collaborateurs.

Avant toutes ces années, j ai eu la possibilité de me délocaliser dans le Sud, puis en Vendée où j'ai "repris" ma propre fromagerie en collaboration avec un GAEC possédant environ 600 chèvres.Cette superbe expérience s'est interrompue suite à la proposition d'intégrer la "famille" Guilloteau" mais aussi pour l'amour de ma région natale.

Voyages et passions sont les mots clés de ma vie....

Ma hiérarchie me considèrait comme le moteur de l'équipe commerciale.Mes amis,eux, me décrivent comme entière et battante!



Mes compétences :

Vente