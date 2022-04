Fabienne THULL MICHAUX

Accueillir et Accompagner sont des compétences que j'ai développé au cours de ma carrière professionnelle.

Bienveillante, sociable, je souhaiterais agrandir mon réseau professionnel pour me permettre d'accompagner au mieux dans ma future structure les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

A l'écoute de possibles opportunités.



Mes compétences :

Techniques de recherche d'emploi

Gestions des conflits

Réaliser des écrits professionnels

Gérer des tâches administratives

Orientation professionnelle

Animer des informations collectives

Identifier et mobiliser un réseau

Techniques d'entretien de recrutement

Analyser les besoins et définir les objectifs

Accompagnement

Accueil

Ecoute active