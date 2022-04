Fabienne TSOURI

Diplômée de l'ESAP - RESPONSABLE DES ACHATS





Au sein d'un univers résolument technologique et international, j'assure dès la phase de conception jusqu'à la mise en industrialisation, l’analyse des besoins, les relations avec les fournisseurs pour obtenir des produits industriels dans les meilleures conditions(coût, qualité, délai).



Gestion du plan de sourcing pour les nouvelles pièces nécessaires aux étapes majeures :

"Prototypes / Présérie / Série"



Organisation des revues de plans avec l'ensemble des fournisseurs retenus.



Suivi avec les différents services (Contrôle, R&D, les Responsables des produits industriels), la qualité des premières pièces livrées et aide à la mise en place rapide de plans d'actions correctives chez les fournisseurs.



Suivi financier des budgets Projets.



Mes ATOUTS :



Les nouveaux projets lancés à court terme, m'ont permis de démontrer des capacités de négociation, d'autonomie, d'organisation et d'adaptation ainsi que la rigueur indispensable à ce poste.



Mes compétences :

Optimisation des organisations

Optimisation de la performance

Optimisation des coûts

Métallurgie

Négociation

Expertise industrielle

Achat

Approvisionnement