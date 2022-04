Fabienne VANDEWALLE

17 années passées en Banque en Belgique

et depuis 2001 dans l'immobilier.

Un véritable épanouissement professionnel après avoir rejoint la Bourse de l'Immobilier qui offre plus qu'un plan de carrière. Une entreprise qui offre de vrais services à ses clients (vendeurs et acquéreurs), qui forme, qui fédère ses collaborateurs, qui innove constamment car la Bourse de l'Immobilier à la chance d'avoir pour guide des patrons visionnaires, animer d'une volonté sans faille.



Mes compétences :

Immobilier