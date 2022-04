Fabienne VILLARD

D'un poste de formatrice en techniques professionnelles et vente j'ai monté les échelons, j'ai été responsable pédagogique de 2 centres de formation professionnelle et je suis aujourd'hui coordinatrice administrative de toutes les promotions à L'ITECH , école d'ingénieur à LYON. J'ai obtenu en juillet 2014 un titre de Niveau II de formateur responsable pédagogique préparé en VAE. Grâce à cette expérience, je suis consciente aujourd'hui, que je maîtrise parfaitement l'ingénierie de formation, la coordination et la mise en oeuvre de toute la logistique de projet de formation. Je sais surtout que mes compétences acquises durant mes 16 années d’expérience dans ce domaine sont transposables dans n'importe quel secteur d'activité. Ma motivation, mon professionnalisme, ma rigueur et mon sens de la communication ont été les atouts de ce dernier challenge: mettre au profil d'une nouvelle entreprise toutes mes compétences pour optimiser son fonctionnement et travailler en équipe pour la réussite de projets.Aujourd'hui je suis fière et satisfaite d'avoir rejoins une entreprise dynamique et progressiste.



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion administrative

Direction de projet

Relationnel

Travail en équipe

Management

Autonomie