Fabienne WILTORD

Après avoir été responsable de l'évaluation des actifs capillaires, je suis responsable de l'évaluation sensorielle des produits de coloration au sein de la Direction Mondiale des Métiers Capillaires. Je suis responsable d'une équipe de 15 collaborateurs (chargés d'études et coiffeurs-évaluateurs). Les évaluations permettent d'orienter les pistes formulatoires des laboratoires de développement et de recherche appliquée et de valider les performances avant lancement.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

Innovation