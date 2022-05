Sandrine WILTORD

Plus de 20 ans d'expérience en marketing/communication, secteur high tech, environnement international, double expérience en agence et chez l'annonceur :



- Marketing Communication Manager, Alcatel-Lucent puis Nokia (5 ans)

- Responsable Développement durable, Alcatel-Lucent (3 ans)

- RP corporate, Alcatel-Lucent (2 ans)

- Responsable Marketing / Communication chez COREL Corporation, éditeur de logiciels (5 ans)

- Responsable de clientèle en Agences de Relations Presse IT (5 ans, agences GlobalCom, Text 100 et Presse & Technologies)