Fabrice ARCELIN

J'ai 40 ans, marié et deux enfants.

Je vis à Vernouillet en Eure et Loir.



Après une expérience en électronique, j’ai changé d’orientation en offrant mes compétences dans la mécanique de précision où j’ai acquis de la rigueur et la responsabilité d’une équipe.



Mon dernier emploi m’a permis de développer, mes capacités de gestion, mon sens relationnel et aussi d’intégrer mes connaissances aux besoins de l’entreprise.



J’ai aussi pu appliquer mon savoir informatique, notamment sur Access, en améliorant la base de données principale et en en créant une autre pour le flux des colis.



Maîtrise du pack office, notions SAP, connaissance WINDEV logiciel sur lequel je me forme.

Formation interne Qualité ISO9001 et chargé d'affaires adjoint.

Bonne connaissance des capteurs de pression,de force et instrumentation associée.



Mes compétences :

Qualité

Approvisionnement

Gestion des achats

Achats

Chargé d'affaires