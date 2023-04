Fabrice AUDUGÉ

Je suis à l'écoute d'opportunités pour un nouveau challenge professionnel.

Habitué aux univers mouvants et exigeants, je suis prêt à relever de nouveaux défis intégrant l'ensemble des facettes du contrôle de gestion.



Fort de 15 ans d'expérience sur des postes de responsable contrôle de gestion dans des sociétés industrielles, j’ai travaillé sur l’organisation globale des entreprises et leurs systèmes d’informations dans le but de renforcer la cohésion et la performance de l’ensemble des services et des sites.



Mes responsabilités m’ont conduit à plusieurs reprises à construire, optimiser et fiabiliser des systèmes de gestion pertinents répondant aux attentes des directions comme des opérateurs. Mon expérience opérationnelle en direction industrielle m’apporte une vision pragmatique et un sens aigu d’une démarche d’amélioration permanente, concrète et efficace.



Faisant preuve d'autonomie et de polyvalence sur des créations de fonction en poste unique au sein des sociétés, j'ai également managé des équipes et fédéré des groupes de travail pour atteindre mes objectifs.



C’est à travers l'ensemble de ces facettes, et avec la volonté d'apporter systématiquement une valeur ajoutée à mes actions, que je souhaite structurer un pilotage opérationnel et stratégique visant à renforcer la compétitivité des entreprises.



Mes compétences :

Gestion

Agroalimentaire

Contrôle de gestion

Management

Informatique