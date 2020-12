Fabrice BARLET

Particuliers & Entreprises

Notre activité vous concerne

Spécialisés dans les domaines du Patrimoine (Assurances, Finances, Immobilier)

Notre rôle est de vous accompagner et de vous faire bénéficier des meilleurs offres du marché.

Notre but, vous faire réaliser des bénéfices sur votre budget Assurances (ou en augmentant vos garanties), ré-allouer votre patrimoine financier selon vos besoins, en tenant compte des évolutions règlementaires, de votre situation familiale et successorale. réorienter vos investissements immobilier en vous faisant profiter des niches fiscales.

vous permettre d'accéder au savoir faire de nos nombreux partenaires, Assurances, Défiscalisation, Immobilier traditionnel et de défiscalisation, Banques, Courtier en prêts....







Mes compétences :

Santé

Défiscalisation

Immobilier

Assurances

Risques professionnels

Épargne

Mutuelles entreprises

Prévoyance et assurance de groupe

Assistance administrative

Service à la personne