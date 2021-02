Fabrice BONNEVILLE

Spécialiste Technique Digital Workplace

Expert en mesure des usages de Microsoft Office, Office 365 et G Suite (applications utilisées, taux de collaboration)

Expert technique et méthodologique lors de votre migration vers Office 2019/Office 365 Pro Plus ou bien Google Apps

Expert de votre réseau et de vos postes de travail avant migration sur Google G Suite ou Microsoft Office 365



Vous assiste pour organiser votre Roadmap technique Microsoft (1 à 5 ans)



Mes compétences :

Cloud Computing

Management

Sales Excellence

Transverse Projects

Project Management

Business Intelligence

Conseil

Informatique

Business developpement

Gestion de projet

SSII