Fabrice CASTUERAS

De formation Mercatique et Commerciale - Gestion comptable et financière / Comme Consultant Externe à mon propre compte, j'apporte un regard neuf sur l'activité de mes clients et partenaires, et fait bénéficier mes connaissances dans les domaines de l'industrie, des services aux entreprises; aussi bien dans les 'technologies de l'information', de domaines financiers (investissements et défiscalisation).



Cette pratique permet une approche transversale de domaines, une vison 'holistique' et une 'fraîche curiosité', le postulat 'je sais que je ne sais pas' me rappelle à la patience.



Mes compétences :

Cycles de vente 'court et long' - 'analyse du flux de la valeur'