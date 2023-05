Fabrice CLEYET-MAREL

Au sein de la société, J'occupe plusieurs fonctions :

Je m'occupe d'établir certains devis auprès de nos clients, j'enregistre les commandes et je transmets les informations à notre production. Je suis l'avancement des projets pour respecter les délais impartis et je suis en relation avec les sous traitants éventuels.

Ensuite je m'occupe de négocier et d'acheter les composants ou prestations auprès de nos fournisseurs ou partenaires.

Je m'occupe aussi de la réception des marchandises en les intégrant dans notre stock et je réalise les préparations de câblage.

Enfin, je m'occupe de toute la partie comptable tant au niveau de la partie achat(saisie factures, règlement,lettrage) que de la partie vente (établissement des factures, suivi des encaissements). Je m'occupe aussi de toute la partie de préparation du bilan puis la finalisation de celui ci en collaboration avec un expert comptable qui gère l'ensemble du groupe.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Organisée & méthodique