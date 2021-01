Fabrice DELAUNE

J'ai suivi une formation qualifiante afin de me diriger vers un domaine en accord avec mes inspirations et mes compétences dans l'assistance aux personnes en difficulté.



Je possède une expérience de 15 ans comme chef de secteur ou directeur en grande distribution. Cela me confère une expérience du management d'équipe, de l'organisation du travail. J'ai poursuivi dans le secteur comme recruteur indépendant pendant 4 ans.



Maintenant, responsable de secteur à l'AFAD, j'organise le travail d'une équipe de TISF et d'AVS sur 4 MDS de Bordeaux .



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Réactivité

Anticipation