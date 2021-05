Fabrice DIEZ

Passionné de mécanique, j'ai choisi la profession de dessinateur pour sa rigueur, sa minutie et sa créativité.



Du bureau d'études de sous-traitante aux chantiers navals en passant par un fabricant de machines agricoles, j'ai depuis, multiplié les expériences : constructions mécano soudées, ensembles mécaniques, notices techniques, tuyauterie... De plus par la conduite d'études complètes, de l'avant projet au suivi de fabrication à l'atelier, j'ai pu également aborder d'autres facettes de ce métier par la création de cahiers des charges, la consultation de fournisseurs, la tenue de planning et la gestion d'une équipe.



Pendant 15 ans (1997 à 2012) au sein du bureau d’études de CNB à Bordeaux (groupe Bénéteau) j'ai eu la charge la conception et la modélisation des circuits de plomberie et la motorisation de bateaux de plaisance et de service de 20 à 30 m construits à l'unité en utilisant quotidiennement les applications PTC (Pro Engineer, Windchill et RSD Schematics).



En juin 2012 j’ai intégré le BE de la société DALBY constructeur de bennes amovibles et de bras hydrauliques en Lot et Garonne ou je m’occupe plus particulièrement du développement des accessoires de carrosserie, de l’étude à la réalisation des documents techniques commerciaux : catalogues, notices de montage et modes opératoires.



Aujourd’hui, bien qu’installé dans ma vie professionnelle, je suis toujours à l’écoute d’opportunités dans le domaine du bureau d’études ou autres.



De plus j’envisage de créer une activité de réalisation de notices techniques et, pour rester en contact avec le milieu du nautisme, de manuels du propriétaire à l’attention des architectes, des chantiers navals ou des particuliers.



Si vous souhaitez plus d’informations sur ce projet ou m’encourager dans mon projet, n’hésitez pas à me laisser un message. Merci d’avance.





