Fabrice GODIN

Convaincu que le développement dune entreprise passe par une valorisation de lhumain et par une communication interne maîtrisée, ceci à travers le vécu dexpérience, je développe lagence Chlorophyll dans ce sens.

Ainsi avec mon équipe je révèle le pouvoir expérientiel de mes clients !



Nous intervenons dans le projet dévènement dune entreprise à différentes étapes :

- Définition des objectifs

- Recommandation dexpérience

- Organisation complète et suivie



Dirigeant de mon agence événementielle, jinterviens principalement pour :

- La mise en place de la stratégie

- La gestion commerciale

- La relation client

- Le développement de partenariats

- La maitrise douvrage pour les réalisations complexes



Ce sont des compétences que jai apprises sur le terrain en vivant ma passion du développement dentreprise. Initialement mes compétences sont techniques :

- Gestion commercial

- Développement marketing

- Encadrement sportif

Ce profil atypique me permet de parfaitement comprendre les enjeux Commerciaux et RH des entreprises qui me font confiance et de traduire les demandes auprès de mon équipe.



Cette équipe si je vous en parle depuis le début de ma présentation cest parce quelle est le centre vital de Chlorophyll. Jai fait le choix de la qualité et de laccompagnement pour mes clients. Il était donc primordial pour moi de donner un visage humain et accessible aux professionnels, salariés ou partenaires, qui interviennent pour mes clients. Ils simpliquent à 100% avec moi pour révéler leur pouvoir de visibilité !

Pour Chlorophyll, lhumain est au centre de tout projet.



Mes compétences :

Management

Gestion

Tourisme

Sport

Marketing

Planning stratégique

Stratégie