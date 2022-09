Fabrice IDIART

Doté d'une première expérience professionnelle de 5 ans en qualité de développeur web dans le métier de la location financière, celle-ci m'a permis de mettre en œuvre mes compétences acquises dans les langages PHP objet, JQuery, Ajax et JavaScript.



La rigueur, l'autonomie et la réactivité sont mes atouts majeurs pour réussir et atteindre les objectifs dans toutes les missions qui me sont confiées.



Je suis à l'écoute d'opportunités sur Bordeaux et ces alentours.



Mes compétences :

Javascript

CSS

PHP / MYSQL

JQuery

AJAX

HTML

Mercurial

SVN

W3C

C++

JAVA

Référencement de sites internet

PHP5

Développement

XHTML

Ergonomie

XML