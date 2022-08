Fabrice KERZERHO

De formation double militaire/aéronautique j'opère en tant que spécialiste contrôleur de la sécurité aérienne dans l'ALAT ( hélicoptères de l'armée de terre ), j'eu l'occasion de participer entre autres à des opérations extérieures dans mon domaine d'activité, mettant en exergue mes capacités d'adaptation et de réactivité ( embarquement sur le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc et actions en Asie du Sud-Est lors du Tsunami de 2004, puis Kosovo en 2006 ).



Ressentant toutefois le besoin d'acquérir et mettre en pratique un savoir faire manuel, je fais le choix de privilégier le cadre familial et m'oriente ensuite vers un emploi de technicien de maintenance généraliste où j'ai pu apprendre, développer et mettre en oeuvre mes connaissances acquises et mes facultés d'adaptation ( assistance et dépannages des moyens techniques en 'live' en salles de cours et amphithéatres).



Ma passion pour les nouvelles technologies et les concepts novateurs font que tout au long de ces années je me forme en parallèle à l'outil informatique ( plus particulièrement LINUX ) et aux technologies web. Compétences que je mets en oeuvre au sein du bureau d'études GEOPHOM, spécialisé dans la production de photosimulations dédiées aux études d'impacts paysagers de projets éoliens et solaires.



Photographe paysager par extension, je maitrise aujourd'hui la prise de vues sphériques à 360° que ce soit en terme de 'cadrage' qu'en terme de développement / couture . Par déontologie j'essaie de ne travailler qu'avec des logiciels libres utilisant des formats ouverts et reste en veille permanente dans ce domaine , de fait je m'intéresse tout particulièrement à la réalité virtuelle et ses applications.



Je porte également une grande attention à l'activité drone civile et ses applications, je reste donc à l'écoute d'opportunités dans ce domaine.



Mes compétences :

Programmation informatique

Autonomie

Adaptabilité

Développement web

Photographie

Cartographie SIG

Retouche d'images

Logiciel libre

Debian

Aéronautique