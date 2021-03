Fabrice LAURI

Effectue des activités de recherche portant sur :

- l'application de techniques issues du domaine de l'apprentissage artificiel pour l'optimisation dans les systèmes multiagents

- l'application de métaheuristiques pour la résolution de problèmes d'optimisation

- l'étude des neurosciences en vue d'élaborer de nouveaux modèles et techniques de résolution de problèmes



Créateur de la plateforme Ipseity dédiée à la synthèse et à la validation de systèmes cognitifs artificiels (www.ipseity-project.com).



Responsable d'enseignement de :

- Machine Learning: Theory and Algorithms

- Introduction à l'Intelligence Artificielle : concepts fondamentaux et langages dédiés

- Synthèse d'images 3D



Enseigne ou a enseigné :

- Systèmes multiagents et résolution distribuée de problèmes

- Introduction à l'Intelligence Artificielle : concepts fondamentaux et outils dédiés

- Synthèse d'images

- Virtual Life Simulation

- Vision et réalité virtuelle

- Programmation orientée objet





Mes compétences :

Intelligence artificielle

Optimisation

Apprentissage artificiel