Fabrice LURIOT

# Compétences sectorielles :

- Marché du Transport urbain et inter-urbain, Mobilité & ITS



# Business Développement :

- Vendre des prestations à valeur ajoutée (Ingénierie, Intégration, Exploitation)

- Manager des offres complexes transverses (Avant-vente, Technique, Pricing, Juridique, Achat)

- Créer et développer du réseau (industriels, opérateurs, ingénierie, collectivités et métropoles)



# Direction de département :

- Définition et mise en place de stratégie et feuille de route commerciale, élaboration et pilotage de budget

- Management hiérarchique, transversal et multiculturel



Mes compétences :

Transports

Business development

Montage de groupements industriels

Mobilité & ITS