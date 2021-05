Fabrice PIERRE-VICTOR

Chef d'équipe logistique et responsable qualité chez Daher l'Hotellier prestataire des groupes (Dassault et Eurocopter) début 2002 - 2007 . J'occupais le poste de Chef d'équipe contrôle qualité secteur Défense à (Roissy 20 collaborateurs) pour le groupe Dassault.

Et le poste de Responsable qualité (15 collaborateurs) pour le groupe Eurocopter.



J'organisais également la mise en place et la restructuration du service distribution visseries, réorganisation picking et flux production, gestion de projets.



De 2007- 2014, j'ai occupé le poste de Chef d'équipe logistique et responsable retour client chez Vente prive.com (50 collaborateurs)



Mise en place des retours clients en Espagne et Allemagne, réorganisation flux production.



N'hésitez pas à prendre contacte avec moi : fabrice.pv@hotmail.fr