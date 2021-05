Sabrina PIERRE-VICTOR

Diplômée Universitaire en Communication "Sciences du Langage", je suis Ecrivain public - Copywriter et Commerciale sédentaire confirmée.

La Communication orale et écrite sont mes spécialités et je les mets au profit des professionnels et des particuliers.



PROSPECTER POUR ECRIRE / ECRIRE POUR PROSPECTER

2 CASQUETTES POUR 2 METIERS TRES COMPLEMENTAIRES



Je rédige, corrige et mets en page des lettres argumentées et des supports de communication.

Dotée d'un long et riche parcours commercial, je suis aussi un "chasseur" d'opportunités commerciales et de projets d'entreprise à forte valeur ajoutée. Les secteurs de l'IT, des NTIC, de la Formation, de

l'événementiel, de la régie publicitaire et de la Presse écrite, sont mes domaines de prédilection.



Rigoureuse et organisée, je travaille en homeshoring (télétravail) très efficacement.





Mes compétences :

Développement commercial

TIC

Rédaction

Marketing

Prospection

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator