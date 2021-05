Fabrice VAN HOED

ACTIVITES



Mes activités portent sur trois offres de service :

- la gouvernance : cette offre concerne les audits internes (CobiT), la modélisation de processus de production informatique (ITIL), l'assistance aux organisations du SI, l'élaboration de Schéma Directeur Informatique, la gestion de portefeuilles projet, le management du développement durable des systèmes d'information, le pilotage du SI, etc.,

- le conseil et l'amoa en Infogérance : cette offre s'adresse aux clients finaux et sociétés de conseil pour réaliser les cahiers des charges et être assistés aux choix de leur prestataire dans le cadre d'une externalisation des fonctions informatiques, en s'appuyant sur des référentiels tels que eSCM

- le Bid Management de réponse à appel d'offre : cette offre s'adresse aux SSII dans le cadre d'externalisation (infogérance, hosting, tma) mais également aux sociétés qui ont besoin d'un chef de projet pour gérer leur réponse à appel d'offre. Cette offre propose également le coaching des équipes d'avant vente par l'enseignement des bonnes pratiques de gestion de projet de réponse à consultation (Black Team, Red Team, Tender Vet, ...).



Pour plus d'informations, je vous invite à visite le site : http://www.capacy.com



Membre de l'Ae-SCM - anime le chapitre PACA

Membre de l'itSMF

Membre de l'AD-IAE



NEWS !!!



L’équipe PACA Méditerranée de l’association Ae-SCM en charge de la promotion des bonnes pratiques de sourcing vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010.



Nous organisons le 19 janvier 2010 à Aix-en-Provence dans les locaux de la société STERIA et avec le soutient de la société CAPACY une conférence dont l’ordre du jour est :

• Présentation de l’association Ae-SCM

• Présentation du référentiel eSCM

• Présentation de la démarche d’optimisation de l’étape de consultation d’un projet d’externalisation



L’inscription est gratuite. Le nombre de places étant limité, il est fortement recommandé de s’inscrire rapidement. Vous trouverez l’invitation à laquelle nous vous demandons de répondre avant le 13 janvier 2010 à l'adresse http://www.capacy.com/documents/Invitation_du_19_janvier_2010.pdf



Fabrice VAN HOED

Responsable de la Section Régionale Ae-SCM PACA Méditerranée







Email : ae-scm.paca@laposte.net

Mobile : 06 12 13 55 57



Dans le cadre de ses travaux du premier semestre 2009, la cellule PACA de l’Ae-SCM, association française pour la promotion des bonnes pratiques de Sourcing (www.ae-scm.com), vous invitent à une :



Conférence gratuite sur le thème « Quelles compétences doit avoir l’équipe de pilotage pour réussir son projet d’infogérance »



Le jeudi 02 juillet 2009 de 14h00 à 17h00 à l’adresse suivante :



Le Forum - EUROPOLE DE l’ARBOIS –

Avenue Louis Philibert

13857 AIX EN PROVENCE cedex 3



Pour plus d'information : www.capacy.com/documents/Invitation_du_02_juillet_2009.pdf



CAPACY et I-COSOFT sont partenaires de cet événement.



En partenariat avec les sociétés I-COSOFT et IT Management Partners, CAPACY organise une présentation du Référentiel eSCM le 18 Novembre 2008 à Aix en Provence.



Inscrivez vous en envoyant un mail à :

fabrice.vanhoed@capacy.com



Vous recevrez en retour le lieu et l'agenda de cette manifestation.



Nouvelle année, nouveau challenge ...

2008 sera pour moi l'année d'un important challenge puisque je quitte Thales après près de 9 ans pour lancer mon activité de conseil et d'assistance en gouvernance du SI et en infogérance. C'est la création de CAPACY.



