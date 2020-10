Fady HAJJAR

Comment votre entreprise s'apprête-t-elle à passer des caps stratégiques ou opérationnels ?



Je place mes 40 ans d'expérience en France et à l'international (Afrique occidentale, Moyen-Orient, Inde) au service de votre entreprise : :

Diagnostic, plan d'action, conduite du changement ou suivi de projet



Par exemple, lors de ma récente mission, en tant que Directeur Général dÉlectricité de Mayotte (EDM), jai élaboré un nouveau plan stratégique, afin d'engager EDM sur la voie de la Transition Énergétique.

A EDM, et aussi lors de ma mission chez Citelum India, jai géré, dans un contexte social, juridique et économique spécifique, la cession ou le rachat de parts d'actionnaires minoritaires.



Mon expérience de Direction Générale et de Direction de Projets a été réalisée dans 2 principaux domaines :

La construction, l'urbanisme et l'immobilier (conception, financement et réalisation de projets, suivi de chantiers, normes environnementales, maintenance de grands parcs)

L'énergie (Production thermique, Énergies renouvelables, réseaux électriques, éclairage public, smart grids)



Je suis particulièrement motivé par les aspects humains, sociaux et techniques engendrés par la complexité des situations et la profondeur des changements.

Jaime accompagner les équipes dans ces moments difficiles, les rendre autonomes puis leur passer le relais.

Je suis mobile, disponible et immédiatement opérationnel.



Rencontrons-nous !

fadyhajjar@managersenmission.com