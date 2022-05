Philippe EGG

Cabinet d'Expertise Technique, né en 2005 à Saint-Etienne, le Groupe CET est aujourd'hui grâce à sa forte croissance une structure travaillant avec de multiples compagnies d'assurance en France.

Le développement s'est fait au départ en Région Rhône Alpes pour ensuite prendre une dimension nationale avec 39 agences sur le territoire national et 300 collaborateurs.



CET est une société jeune qui a la capacité de s'adapter rapidement aux demandes de ses clients, tout en respectant ses valeurs de technicité et d'esprit d'équipe.



A ce jour, le Groupe traite 60 000 dossiers par an sur les marchés du particulier, de l'artisan commerçant et de l'entreprise. Au sein de ces marchés, le Groupe a développé une compétence reconnue afin de traiter au mieux les dossiers Bâtiments, Pertes d'Exploitation, Matériels, Marchandises, Vols, Protection Juridique, sécheresse où des experts spécialistes peuvent mettre en avant leur savoir-faire.



Ces compétences sont reconnues par les donneurs d'ordre



Mes compétences :

Supply Chain

Achats

Operations

Consulting