Falihery RASOLONIRAINY

Je suis un Développeur front-end junior, diplômé d'un Master 2 en multimédia, passioné d'internet, de nouvelles technologies et de webdesign.



J'aime concevoir une interface puis l'intégrer pour lui donner vie, ainsi qu'apprendre de nouveaux langages et relever tout les défis en intégration.

Aujourd'hui, je cherche à intégrer un groupe auquel je pourrai apporter mes compétences, apprendre de nouvelles technologies et travailler sur des projets innovants.



Mes compétences :

HTML 5

JQuery

Json

CSS 3

PHP, MySQL

UI / UX

Graphic design

Flat design

Design d'interface

Photoshop

Illustrator

Ajax

Backbone.js

Handlebars

SASS

LESS

Laravel