Fanny BRIZZI

Ingénieur de Recherche / Chef de projet SI en soutien de laboratoires

INSERM

2011 – Aujourd'hui (2 ans)



Le Département Système d’Information (DSI) propose, développe et maintient une architecture sécurisée et cohérente des informations nécessaires à la gestion de l’Institut.



Au sein du l’unité SILAB du Département des systèmes d’information (DSI) à l’INSERM :

• Chef de projets :

- Mise en place d’une cellule de veille stratégique et scientifique ;

- Mise en place d’outils pour la gestion de Cohortes de patients pour les Centres d’Investigation Clinique (CIC).

- Cahier de laboratoires electroniques

• Exploitation et gestion de la base de données des protocoles cliniques de l’INSERM.











Mes compétences :

DSI

Gestion de projet

Immunologie