Fanny LEBOUCHER

16 ans d'expérience dans les métiers de la communication corporate, marketing et digitale dont 7 années dans le secteur public.

A ce titre, le digital est devenu un levier, une véritable opportunité collaborative pour l'organisation publique et je souhaite être actrice de l'accompagnement des chantiers de transformation.

Convaincue que chaque collaborateur constitue la richesse créative des organisations, je pense qu'il est indispensable de favoriser l'ouverture d'esprit pour "générer de l'Idée", s'inspirer de l'externe, valoriser les compétences hors de l'entreprise, penser différemment pour sortir du cadre ... Et ainsi mieux nourrir l'entreprise...et par voie de conséquence ses résultats.



Mes compétences :

Management de la communication externe et interne

Planification Marketing

Marketing direct

Publicité

Gestion de projet

Promotion des ventes

Evénementiel