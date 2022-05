Linda SCHAEP

EN RECHERCHE DE POSTE sur Bruxelles et ses environs (Belgique)



COMMUNICATION : conseil création, média planning, achat d’espaces, événementiel

CONDUITE DE PROJETS : recommandation, planification, coordination, management

DEVELOPPEMENT DE RESEAU EXTERNE : prospection, négociation, animation, valorisation



FORCES : Analyse / Ecoute / Adaptabilité / Réactivité / Sensibilité / Professionnalisme / Diplomatie



Mes compétences :

Publicité et Médias

Réseaux sociaux

Stratégie de communication interne et externe

Adobe Photoshop Indesign Illustrator

Vente d'espaces publicitaires

Evènementiel et Partenariats

Marketing opérationnel et relationnel

Création et Gestion de sites Joomla Wordpress

Référencement SEA SEO SMO