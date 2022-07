Fanny LOURDIN

Après une formation juridique puis un Master 1 Business Management en Ecole de commerce, la spécialisation en Master 2 Gestion du Patrimoine Privé m'a permis de consolider mes connaissances dans les domaines de la finance, du droit, de l'économie et de la fiscalité.



Ce solide bagage technique est nécessaire pour faire face à la complexité croissante des règles juridiques et fiscales, ainsi quà la diversité des produits financiers.



Organisée et rigoureuse dans mon travail, je sais instaurer une relation de confiance, être à lécoute et disponible afin de cibler les attentes et les besoins des clients. Je possède également un sens commercial développé et le challenge manime.



En quête d'un élargissement de mes connaissances, autres que celles apportées par mes études supérieures, j'apprécie de suivre l'actualité, notamment économique et financière, et d'échanger mon point de vue avec les autres dans un contexte en perpétuelle mouvance.



De plus, mes expériences à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, notamment lors de mon stage de fin détudes de mars à septembre 2012 en Banque Privée, mont permis dêtre au cœur des enjeux patrimoniaux des clients et dapprécier la réelle dimension de conseil et de suivi personnalisé que présente ce métier. Jai également pu me familiariser avec le logiciel Big Expert.



En septembre 2012, j'ai intégré la formation accélérée CAPP au sein du Crédit Agricole Atlantique Vendée. L'objectif de cette formation est une montée en compétences rapide sur des métiers cibles : Conseiller Professionnel / Agricole / Patrimonial. Le dernier poste est celui qui m'intéresse de par ma formation et mes connaissances.

J'ai également pu passer mes cartes assurances Prédica et Pacifica ainsi que l'AMF.



Cest pourquoi mon poste de Conseillère Clientèle Aisée me permet de mimpliquer de manière pérenne dans le domaine de la banque et assurances, en participant activement au développement de lactivité (fidélisation ; prospection phoning, relance mailings ; recommandation ; réseau de prescripteurs).



Restant à votre disposition pour échanger sur mes motivations et mon projet professionnel mûrement réfléchi.



Cordialement.



Fanny LOURDIN



Mes compétences :

Conseil

Finance

Gestion de patrimoine