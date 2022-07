Farid ABDERRAHMANE

AF-TECH est un bureau d'études mécaniques.



Nous intervenons dans tous les domaines: automobile,aéronautique,aérospatial,agro-alimentaire,nucléaire...

Nous assurons aussi bien la conception et réalisation de produits, de la conception et mise en plan ou de l'assistance technique.



Bien que la société ait été créée en 2011, nos équipes sont expérimentées et issues de grands groupes industriels.



AF-TECH s'appuyant sur cette base, permet d'innover en utilisant des solutions techniques issues des domaines de pointe.



www.af-tech.eu



Mes compétences :

PLM

Conception mécanique

Aerospace

Mécatronique

Machines spéciales

Automobile