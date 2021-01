Farid BOUDJELLAL

Après avoir occupé un poste de chargé de clientèle Middle Market / Grands Comptes depuis plusieurs années, j'ai pris depuis, la responsabilité d'un département Flottes Automobiles autour d'une équipe de chargés de gestion (souscription & gestion).



Outre ces nouvelles responsabilités, ce sont surtout des challenges et défis transversaux qui m'animent et qui ne peuvent se faire qu'à travers un travail d'équipe et autour de valeurs communes.



Très attentif à la qualité des relations humaines, au respect d'autrui et très professionnel, mes maîtres mots sont l'engagement, l'exemplarité, la constance, l'authenticité, la solidarité.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Conseil

Assurance

Management

chef de projet

Audit

Prévention