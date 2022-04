Fariyal RAMJAN

Depuis 2000, Je travaille auprès des Institutions de Prévoyance et des Mutuelles.



Pour moi, Marketing et Communication c’est avant tout d’être au service du réseau commercial.

Proche de la communication commerciale, mes compétences marketing permettent de faciliter la prise de contact, l’argumentation, la conclusion, la souscription… afin d’atteindre un objectif commun : la meilleure protection des assurés.



Ma mission actuelle ne s'écarte pas de cet objectif mais à échelle plus grande : la protection sociale complémentaire des entreprises via les accords de branches. Un nouveau monde que j'apprends à découvrir au fil de cette mission tournée "stratégie de communication".













> 10 ans d’expérience dans le marketing des contrats d’assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite),



> Connaissance des contrats Individuels : Santé, Prévoyance (Décès, Obsèques, Dépendance, GAV…), Retraite (PERP, Madelin) et Epargne (Assurance Vie),



> Connaissance des contrats Collectifs : Santé et Prévoyance (IJ/ Incapacité/ Invalidité),



> Expertise dans la stratégie marketing direct.









Mes compétences :

Conception-rédaction

Gestion de projet marketing

Communication institutionnelle

Marketing opérationnel

Communication commerciale

Communication