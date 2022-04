Forte d'une expérience dans le domaine de la qualité tant en laboratoire qu'en industrie agroalimentaire, j'ai pu intervenir sur les process de certification comme sur la sensibilisation du personnel et suis à même d'être autonome sur la mise en place et la déclinaison du SMQ.

Ma formation d'ingénieur en biologie m'a conféré une expertise technique en analyse chimique et des aliments et je maîtrise les outils qualité tels que le diagramme de Gant ou l'AMDEC.

Aujourd'hui disponible cherche à intégrer le secteur de l'industrie Agroalimentaire ou cosmétique.

N'hésitez pas à me contacter.

Fariza MENASPA



Mes compétences :

Audit

Norme ISO 9001

Contrôle qualité

Norme ISO 14001

Assurance qualité

ISO 22000

Bonnes Pratiques de Fabrication