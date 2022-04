Farouk BEKKOUCHE

Bonjour à tous,



Voici quelques lignes pour me présenter:



Je suis une personne ultra motivée et déterminée pour d'atteindre ses buts.



Depuis quelques années j'ai appris à travailler sur moi-même mais aussi à d'autres personnes à en faire de même par le biais du développement personnel.



En très peu de temps j'ai appris énormément de choses dans une industrie à la croissance fulgurante peu ou mal connue du grand public, et pourtant côté privé on se l'arrache. J'ai découvert ce trésor caché lors d'une discussion quelconque par l'intermédiaire d'une personne qui m'était inconnue.



Etant de nature curieux je m'y suis intéressé un peu plus sur le sujet et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai bien fait d'y consacrer du temps, de l'effort et de l'énergie car je suis convaincu que ce n'est rien d'autre que l'évolution d'un monde en plein changement là ou la technologie nous dépasse.



Aujourd'hui mes buts sont d'aider un maximum de personnes à atteindre les leurs en ayant leurs objectifs propres mais aussi d'avoir ensemble un objectif commun car cela ne pourra que renforcer l'équipe et d'aller ensemble au mieux vers l'avant. J'aime le travail en équipe, je donne toujours le meilleur de moi même pour aider les autres car ce n'est rien d'autre qu'un plaisir et une passion de partager ses connaissances avec autrui.



Je suis vraiment focalisé sur ma propre réussite mais aussi celle des autres car nous vivons dans un monde qui est parfois injuste. L'effort supplémentaire fera toujours la différence, c'est pourquoi avec vous j'irai chercher ce degrés supérieur qui fera de la vapeur !



Ma devise :



"Ne souhaites pas que ce soit plus facile mais souhaites devenir meilleur."



Voici aussi une phrase de l'un de mes mentors Anthony Robbins:



« Si vous voulez changer votre vie, la première chose à faire est d'être DERAISONNABLE. Celui qui change le monde n'est pas raisonnable, il adapte le monde à sa vision des choses »



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Cordialement,



Mr Farouk BEKKOUCHE



Mes compétences :

MLM

Marketing

Management

Développement personnel

Leadership

Communication

Ambition

Sérieux

Ouvert d'esprit

Sociable

Dynamisme

Stratégie

Informatique