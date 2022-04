Farouk CHERKAOUI

Par la formation et les compétences élargies acquises lors de ma formation et mes expériences professionnelles,

je suis capable d'assurer la production, la sécurité et la conformité du produit.



• possédant la maîtrise technique, la capacité à conduire un procédé et la faculté à résoudre les problèmes sur le terrain,

• maitrise et mise en palace des systèmes qualité et référentiel international (ISO, BRC, IFS, HACCP...) ,



• ayant une parfaite connaissance de la matière première et des produits à obtenir,

• ayant une connaissance approfondie des règles d’hygiène et de sécurité,

• aptes à contribuer à l’amélioration de la qualité dans l’entreprise,

• capables de participer à l’élaboration de normes dans le domaine de la sécurité des aliments,

• capables de conduire des projets de recherche, de la conception (mettant en avant les problèmes liés à la sécurité des aliments) à la réalisation... .



Mes compétences :

Agroalimentaire

BRC

HACCP

Hygiène

IFS

Normes HACCP

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire