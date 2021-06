Fatah BOULKARIA

Je voudrais vous suggérer de ma carrière et c'est de changer l'échange

avec vous dans l'expérience que je suis avec vous tout le temps parce

que j'ai recours à vous, d'où je veux le secret de la connaissance

pratique et mon amitié dans mon travail et j'aime mon travail et de

développement qu'il fait à mon âge et toute personne qui veut envoyer

aux suggestions pour changer la cuisson échange complet collective et

de l'hospitalité à travailler avec vous que vous souhaitez vous

remettre en question dans la correspondance de n'importe où dans la

voile du monde dans mon travail à l'application, et de marcher en

avant la qualité des services fournis, la satisfaction du client et le

travail en équipe sont les points clés me semblent dans ce domaine

d'activité , et me motiver en particulier.



Je voudrais vous offrir mes compétences dans le domaine de la

restauration, de sorte que mon énergie et le profil des compétences.



Je suis toujours à votre disposition pour la prochaine réunion où vous

pourrez profiter de vous parler ma vie professionnelle décrites dans

le CV ci-joint. veuillez me contacte voila mon numéro de tel 0772201655



Mes compétences :

cuisine française