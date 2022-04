Faten BEN CHIHAOUI

Sept. 2012 - Présent Maître Assistante à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte

▪ Enseignement (spécialité Génie Industriel) des modules suivants :

Méthodes et outils d’optimisation ; Ordonnancement et Optimisation, Gestion des Systèmes de Production et Configuration des Systèmes de Production.

▪ Supervision de projets de fin d’Etudes en génie industriel à l’ENIB et à l’ENIT. Développement et implémentation de solutions dans des entreprises industrielles (dans le domaine du management des opérations).

▪ Participation aux jurys de soutenances de projets de fin d’études en tant que président ou rapporteur.

▪ Participation au Conseil Scientifique de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte pour trois ans (2014-2017) en tant que membre élu.

▪ Participation dans le Comité Technique Paritaire de l’ENIB, en tant que membre élu représentant du corps enseignant, composé de : ENSAM, ENIT, Association Française de Développement, Ambassade de France, Industriels partenaires de l’ENIB, Rectorat de l’Université de Carthage.

▪ Participation aux activités des clubs (organisation de journée des anciens, de forum, etc.)

Juil.02 – Aoû.12 Formatrice au Centre Sectoriel de Formation en Industries Electrique et Electronique

▪ Enseignement, avec un volume horaire global de 6056 heures des modules suivants : Gestion de la production ; Exploitation des logiciels de GPAO ; Coordination des activités manufacturières et de services ; Management de la qualité ; Processus de production; Contrôle qualité et Gestion d’équipes.

▪ Membre du conseil pédagogique

▪ Élaboration de programmes d’études selon l’approche par compétence (APC), en collaboration avec Japan International Cooperation Agency (JICA) et Consortium international de développement en éducation du Canada (CIDE), pour le diplôme : Brevet Technicien Supérieure en Production Electronique (niveau : BAC+2).

Sept.01 – Juil.02 Consultante Spécialisée en Production à OXIA

▪ Mise en place de système ERP (Entreprise Ressources Planning)

▪ Diagnostic des systèmes de production d’entreprises

▪ Assistance à l’exploitation des systèmes ERP

Janv.00 – Sept.01 Responsable de Production aux LABORATOIRES ADWYA

▪ Planification Ordonnancement Lancement et Suivie de la production

▪ Élaboration du programme de production annuel, trimestriel et hebdomadaire

▪ Préparation d’un programme d’approvisionnement

▪ Élaboration des procédures nécessaires pour la mise en place d’un progiciel de GPAO



Mes compétences :

Recherche opétationnelle

Optimisation combinatoire

Ordonnancement

Gestion de projet

Configuration des systèmes de production

Chaine logistique

Planification

Lean Magnufacturing

ERP

Gestion des stocks

Leadership

Gestion de la qualité